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Vali Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantılarına Lice’yle devam etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.Tek tek ilçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören ve dinleyen Vali Karaloğlu, Kaymakam Cevdet Bakkal ile görüştükten sonra ilçe değerlendirme toplantısına gerçekleştirdi.

Vali Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarının masaya yatırıldığı, planların ve projelerin istişare edildiği ilçe değerlendirme toplantılarının Lice ilçesiyle sürdürdü.
Tek tek ilçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören ve dinleyen Vali Karaloğlu, Kaymakam Cevdet Bakkal ile görüştükten sonra ilçe değerlendirme toplantısına gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, Lice’de de diğer ilçelerde olduğu gibi bundan sonra güzel hizmetler yapmayı, hep birlikte bütün kurumlar kuruluşlar, belediyeler hem ilçe hem büyükşehir olarak devam edeceklerini söyledi. Vali Karaloğlu, “Sağlanan bu huzuru hem bölgenin ekonomisini, hem sosyal hayatını yeniden inşa etmek, yeniden canlandırmak, yeniden bölgedeki inanç merkezlerini hayata geçirmek noktasında ve bunu bir fırsata çevirme noktasında ilçe Kaymakamımızın, ilçe belediyemizin, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, inşallah, önümüzdeki dönemde farklı etkinlikleri Lice ilçemizde olacak. İnşallah bu bölge tarihte olduğu gibi yine kültürün medeniyetin, inancın, huzurun, kardeşliğin merkezi olacak” dedi.
Toplantı sonrası ilçe esnafına da ziyaretlerde bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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