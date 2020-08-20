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Vali Makas: “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran Rabbime şükürler olsun”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Muharrem ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran Rabbime şükürler olsun” dedi.Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Bizleri Muharrem ayına ulaştıran rabbime şükürler olsun.

Vali Makas: “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran Rabbime şükürler olsun”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Muharrem ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Bizleri Muharrem ayına ulaştıran Rabbime şükürler olsun” dedi.
Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bizleri Muharrem ayına ulaştıran rabbime şükürler olsun. Rabbim bu mübarek günlerde tutulan oruçları yapılan duaları kabul eylesin. Muharrem ayı, İslâm kültür tarihinde önemli yeri olan bir zaman dilimini temsil etmektedir. Önemli olayların yaşandığı Muharrem ayı; içerisinde yer alan paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün bereketinin yanında; zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki masum insanların Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır.
Bizim yaşadığımız coğrafya, Mevlana’nın, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’nin barış, kardeşlik ve sevgi tohumlarıyla yoğrulmuş bir coğrafyadır. O âlimlerin, sevgi ve kardeşlik tohumları, bizim yüreğimizdedir. Dolayısıyla biz, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı sonsuza dek sağlam tutmak zorundayız. Bu topraklarda sevgi birlik ve kardeşlik içerisinde, aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanlara fırsat vermeden, göz bebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni herkesin mutlu ve huzurlu biçimde yaşadığı bir anlayışla bizden sonraki nesillere teslim etmek en önemli görevimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Muharrem ayının ülkemize ve gönül coğrafyamıza huzur, barış ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum.”

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