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Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, girişimci kardeşleri ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 14.11.2020 18:34 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Milli Egemenlik Caddesinde bulunan Beş Kardeşler Tekstil atölyesini gezerek çalışanlarla sohbet etti.Vanlı 5 kardeşin kendi imkanlarıyla açtığı ve dört yıldır faaliyet gösteren tekstil atölyesinde 120 çalışanın istihdam edildiğini anlatan atölyenin sahiplerinden Cesim Utangaç, atölyenin işleyişi, durumu ve hedefleri hakkında Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez’i bilgilendirdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Milli Egemenlik Caddesinde bulunan Beş Kardeşler Tekstil atölyesini gezerek çalışanlarla sohbet etti.
Vanlı 5 kardeşin kendi imkanlarıyla açtığı ve dört yıldır faaliyet gösteren tekstil atölyesinde 120 çalışanın istihdam edildiğini anlatan atölyenin sahiplerinden Cesim Utangaç, atölyenin işleyişi, durumu ve hedefleri hakkında Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez’i bilgilendirdi. Vali Bilmez ise, Van’ın büyük bir genç nüfusa sahip olduğuna değinerek "Bu tür işletmeler şehrimizin istihdamı ve işsizlik probleminin çözümü noktasında çok önemli. Beş Kardeşler Firmamıza teşekkür ediyorum. Öncü bir firma rolünü üstlenmiş. Bölgemizde tekstilin gelişmesi için çabalıyoruz. Batıda iş yapan Vanlı yatırımcıları da Van’a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu işletmelerin sayısının çoğalması gerekli, onun için yatırımcı ve girişimcilerden Van’a daha çok katkı vermelerini bekliyoruz" dedi.
Ürünlerin paketleme bölümünde de inceleme yapan Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, çalışanlara kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.

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