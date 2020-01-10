Vali Nayir, gazetecilerle buluştu

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesi ile basınla buluştu. Vali Nayir, programda çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Adapazarı ilçesinde bir restoranda Sakarya genelinde faaliyet göstermekte olan yerel ve ulusal basınla bir araya geldi. Vali Nayir programda ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Mülki idarenin ilgi alanına giren her hususun aynı zamanda basınında ilgi alanına girdiğini belirten Vali Nayir, gazeteciliğin önemine değindi. Vali Ahmet Hamdi Nayir ayrıca 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde de bulunarak, yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Düzenlenen programda konuşan Vali Nayir, mülki idare ile basının özdeşleştiğini örnek göstererek, "Bugün siz çalışan gazetecilerimizin özel günü. Mülki idarenin ile basının çok özleştiği yerler var, sizlerde kamu görevi yapıyorsunuz bizler de kamu görevi yapıyoruz. Bizlerin ilgi alanına giren her husus sizlerin de ilgi alanı içerisinde. Emniyet, asayişten, sağlıktan, eğitimden, turizm ve kültüre kadar mülki idarenin görev alanına, ilgi alanına giren her husus aynı zamanda basınımızın da ilgi alanında. Mülki idarede 7 gün 24 saat görev başındadır, basın mensuplarımız da yine 7 gün 24 saat görev başında. Sizlerde bizler gibi kar, yağmur, çamur demeden görevinizin gerektirdiği her yerde bulunmak zorundasınız, bizlerde öyle. İnsanımızın bir şeyler öğrenme, farkında olma hakkı var bu hakkı yerine getirmek üzere de sorumluluk basın mensuplarımıza verilmiş. Var olan, olup biteni öğrenmeye ve o bilgiler dahilinde yönlendirmeye sizler görevli kılınmışsınız, böyle bir önemli kamu görevinde çalışıyorsunuz. Basın her zaman söylüyoruz; bizim gözümüz, göremediğimiz kısımları basın ile görmeye çalışırız. Bizim kulağımız, duyamadığımız hususları basın aracılığıyla duymaya çalışıyoruz. Bizlerde kamunun ihtiyaçlarını giderirken sizlerinin tespitlerine ihtiyaç duyan kişiler olarak birlikte çalışıyoruz" dedi.