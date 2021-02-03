Vali Öner, Tekstil Atölyesinde İncelemelerde Bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir ve SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile birlikte, Halilefendi Mahallesinde hayırsever bir iş adamı tarafından istihdama yönelik yaptırılan Tekstil Atölyesinde ve yine tekstil atölyesi olarak düşünülen Ardahan Belediyesine ait kapalı otoparkta incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle birlikte tekstil atölyesi olacak bina ve tesisleri gezen Vali Öner, hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Vali Öner, özel sektör tarafından işletilmesi planlanan tekstil fabrikalarının açılmasıyla birlikte Ardahan ilinde istihdama olumlu katkıları olacağını ve bu anlamda özel sektöre destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.



