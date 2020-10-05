YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Vali Pehlivan ve Başkanı Yarka yol çalışmalarını inceledi

Vali Pehlivan ve Başkanı Yarka yol çalışmalarını inceledi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Balveren-Uludere yolu üzerindeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.Mijin içme suyu hattının geçtiği güzergahlarda devam eden altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kış aylarında yoğun yağışa bağlı olarak yaşanan heyelan ve toprak kaymasının önüne geçmek için, güzergah boyunca yapılması düşünülen fore kazık ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunarak, teknik ekiplerden bilgi aldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte Balveren-Uludere yolu üzerindeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.
Mijin içme suyu hattının geçtiği güzergahlarda devam eden altyapı ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Pehlivan ve Başkan Yarka, kış aylarında yoğun yağışa bağlı olarak yaşanan heyelan ve toprak kaymasının önüne geçmek için, güzergah boyunca yapılması düşünülen fore kazık ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunarak, teknik ekiplerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:02
Öğle
12:04
İkindi
15:20
Akşam
17:55
Yatsı
19:10

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Neşe Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Nas Eczanesi
Idil
Mina Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şırnak'ta temaslarda bulundu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ramazan Mungan
Ramazan Mungan
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.