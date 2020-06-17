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Vali Pekmez’den Kılınç’a veda ziyareti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Açıklanan son Valiler Kararnamesiyle Adıyaman Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a veda ziyaretinde bulundu.Vali Pekmez ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’da görev yaptığı süre boyunca birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.Vali Pekmez, “Adıyaman’dan büyük dostluklar edinerek ayrılıyorum.

Vali Pekmez’den Kılınç’a veda ziyareti

Açıklanan son Valiler Kararnamesiyle Adıyaman Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Pekmez ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’da görev yaptığı süre boyunca birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylediği Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
Vali Pekmez, “Adıyaman’dan büyük dostluklar edinerek ayrılıyorum. Tüm Adıyamanlı kardeşlerime şahsıma gösterdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Aykut Pekmez’e görev süresi boyunca Adıyaman için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Pekmez’den Kılınç’a veda ziyareti

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