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Vali Sezer’in Regaip Kandili mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 27.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Sezer mesajında üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Vali Sezer’in Regaip Kandili mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sezer mesajında üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:
"Manevi coşkunun yoğun yaşandığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimi olan üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkaleli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

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