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Vali Şıldak, Bigadiç’te sosyal mesafe uyarısı yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

İlçeleri tanımak ve çalışmaları yerinde incelemek için ziyaretlerine devam eden Vali Hasan Şıldak programı kapsamında Bigadiç İlçesini ziyaret etti.

İlçeleri tanımak ve çalışmaları yerinde incelemek için ziyaretlerine devam eden Vali Hasan Şıldak programı kapsamında Bigadiç İlçesini ziyaret etti. Vali Şıldak Bigadiç ziyaretinde vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlatarak, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istedi.
Kaymakamlık ziyareti ile başlayan Bigadiç programında, ’nun da bulundu.
Kaymakamlık ziyaretinde personel ile tanışan Vali Şıldak, ziyaret programı kapsamında Kaymakam Aydın’dan İlçe ile ilgili bilgi aldı. Vali Şıldak, İlçe kurum yöneticileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Şıldak çalışmalarla ilgili bilgi alarak personele çalışmalarında başarılar diledi.
Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Vali Şıldak, Bigadiç ziyaretinde vatandaşları pandemi kurallarını hatırlatarak, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istedi. Vatandaş ve esnaflar ile sohbet eden Vali Şıldak, esnafa hayırlı kazançlar diledi.
Vali Şıldak’a ziyaretinde, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Kaymakam Adayı Ali Buzkaya, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan ve İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Bulut Doğan eşlik etti.

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