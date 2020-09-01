YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, Aratos Anıt Mezarında incelemelerde bulundu

Vali Su, Aratos Anıt Mezarında incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin tarihine tanıklık etmiş yerleşim yerlerinden ’Soli Pompeiopolis Antik Limanı’ ile bu liman içerisinde yer alan helenistik dönemi ünlü şairi, tarihinin en önemli filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında incelemelerde bulundu.İnceleme programına Mezitli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Roma dönemine ait Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bulunan kazı alanlarını ziyaret ederek başlayan Vali Su’ya, incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve yetkililer eşlik etti.Mersin’in ilk yerleşim yerlerinden ve dünya tarihi miraslarından biri olan Soli Höyük’te milattan önce 6.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin tarihine tanıklık etmiş yerleşim yerlerinden ’Soli Pompeiopolis Antik Limanı’ ile bu liman içerisinde yer alan helenistik dönemi ünlü şairi, tarihinin en önemli filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında incelemelerde bulundu.
İnceleme programına Mezitli ilçe sınırları içerisinde bulunan ve tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Roma dönemine ait Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bulunan kazı alanlarını ziyaret ederek başlayan Vali Su’ya, incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve yetkililer eşlik etti.
Mersin’in ilk yerleşim yerlerinden ve dünya tarihi miraslarından biri olan Soli Höyük’te milattan önce 6. ve 7. yüzyıl kolonizasyon dönemlerine ilişkin kazı çalışmalarında çıkarılan eserleri yerinde inceleyen Vali Su, ’Soli Pompeiopolis Antik Limanı’ ile Aratos’un anıt mezarında yürütülen çalışmalar hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı’dan bilgi aldı.
20 Temmuz’dan bu yana devam eden kazı ve çalışmaları yürüten ekibe başarılar dileyen Vali Su, alandan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:47
İkindi
16:24
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Nida Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Mezitli
Ozan Eczanesi
Mezitli
Ekinci Eczanesi
Toroslar
Kansu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.