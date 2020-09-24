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Vali Su, Tarsus’ta vatandaşlarla bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 24.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus ilçesinde Çamalan ve Gülek mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Su’ya ziyaretleri esnasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.Tarsus temasları kapsamında ilk olarak yeni hizmete giren Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Su, daha sonra 1.Dünya Savaşı sırasında işgal kuvvetlerinden kurtardıkları bölgede şehit düşen yöre halkı anısına oluşturulan Çamalan Şehitliğinde incelemelerde bulundu.Çamalan ve Gülek mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, talepler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus ilçesinde Çamalan ve Gülek mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Su’ya ziyaretleri esnasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.
Tarsus temasları kapsamında ilk olarak yeni hizmete giren Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Su, daha sonra 1.Dünya Savaşı sırasında işgal kuvvetlerinden kurtardıkları bölgede şehit düşen yöre halkı anısına oluşturulan Çamalan Şehitliğinde incelemelerde bulundu.
Çamalan ve Gülek mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, talepler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, 7/24 vatandaşlara hizmet etmek ve yaşam standartlarını daha da yükseltmek amacıyla var olduğunu ifade eden Vali Su, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Mersin’e hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olacaklarını kaydetti.
Pandemi tedbirlerine uymanın önemini vurgulayan Vali Su, korona virüs ile mücadelede üç temel kural olan maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edildiği takdirde salgının üstesinden rahatlıkla gelinebileceğini ifade etti.
İlçe temasları çerçevesinde Çamalan Mahallesi Cem ve Kültür Evi’ni de ziyaret ederek, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz’dan bilgi alan Vali Su, daha sonra temelleri Orta Çağa kadar giden ve günümüzde pek çok vatandaşın ziyaret ettiği Gülek Kalesinde incelemelerde bulundu.
Ziyaretleri sırasında her fırsatta vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve önerileri dinleyen Vali Su, son olarak Gülek Mahallesi Karboğazı mesire alanında incelemelerde bulunarak, Karboğazı Kuvayi Milliye Anıtı’nı ziyaret etti.

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