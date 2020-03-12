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Vali Toraman: "Mehmet Akif Ersoy, zamanı aşan bir şair"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.03.2020 21:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

Türkiye’nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı Kütahya’da coşkuyla kutlandı.
İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ulusal marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünde, milli mücadele destanının şairi Mehmet Akif Ersoy da unutulmadı.
Hezar Dinari Kültür Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Kayabaşı’nın “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif” başlıklı sunumuyla devam etti.
Programda bir konuşma yapan Vali Dr. Ömer Toraman, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla andığını söyledi. Ersoy’un eserleriyle zamanını aşan bir şair olduğuna vurgu yapan Vali Toraman, “Zor zamanlarda ortaya koyduğu şiirlerini bugünlere yansıtabilmiş dönemin büyük şairlerinden. O, bu topraklar üzerindeki tek bir hanenin, tek bir ferdin dahi gücüne inanıyordu. Onun için son ocak sönmedikçe, son fert hayatını kaybetmedikçe bir ümit vardı. Bu hislerini de dizelerine etkileyici şekilde yansıttı. “İstiklal Marşı”nı, “Çanakkale Şehitlerine” şiirini bugün dahi okurken sanki bugün yazılmış, günümüzü anlatıyor hissine kapılıyorum. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bulunamayacak bir millî marş ortaya koyulmuş. Onun şiirlerini tekrar tekrar okuyup anlamamız lazım” diye konuştu.
Programda, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve piyes büyük beğeni topladı.
Anma programı Hakk’ın Sesi Mehmet Akif temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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