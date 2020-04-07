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Vali Varol, Merzifon’daki denetimleri inceledi

AMASYA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs tedbirleri kapsamında Merzifon Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşlara yönelik kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimleri inceledi.
Merzifon Bölge Trafik İstasyonunda korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgiler alan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik yaşanan sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların seyahat izin belgeleri incelenerek, ateş ölçer cihazıyla ateşleri ölçülüyor ve Amasya’da kalacakların 14 günlük karantina kayıt ve tebligatları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ticari taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması sebebiyle buna yönelik denetimler de yapılıyor.
Toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşların mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Varol burada yaptığı açıklamada, “Şehirlerarası yolculuk yapıp ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor” şeklinde konuştu.
Vatandaşların kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunun altını çizen Varol, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini dile getirdi.
Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Vali Varol’un incelemelerine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da yer aldı.

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