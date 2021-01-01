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Vali Yavuz’dan görev başındaki ekiplere ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.01.2021 00:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, denetim noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, görev başındaki ekiplerini yeni yıl görevinde yalnız bırakmadı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, denetim noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, görev başındaki ekiplerini yeni yıl görevinde yalnız bırakmadı. Vali Yavuz, Kartepe ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan denetim noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ekiplerle sohbet eden Yavuz’a Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “2020 yılı pandemi sebebiyle oldukça zor bir yıl oldu. Bu sorunları çözerek yarınlara umutla bakmak önemli ve bunu yapıyoruz. Bugün pandemi sürecinde hükümetimizin almış olduğu tedbirler sayesinde dünyada en az ölümlerin yaşandığı, sağlık sistemi çökmeden bu süreci yürüttük. İyiyiz demek bizi geriye götürebilir o yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelili vatandaşlarımıza bu dönemde tedbirlere uydukları için ve göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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