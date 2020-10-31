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Vali Yazıcı: " Salgında en kötüyü geride bıraktık"

ANTALYA HABERLERİ  | 31.10.2020 21:12 | Son Güncelleme

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Antalya olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık.

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Antalya olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın desteğiyle vaka sayılarımız düşmeye devam edecek." dedi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’nın en önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Kemer İlçesi’nde incelemelerde bulundu ve şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Yazıcı, temaslarına Kemer Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek başladı. Kaymakam Murtaza Dayanç ve kurum müdürleriyle, ilçenin eğitim alt yapısı, sosyo

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Serter Eczanesi
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