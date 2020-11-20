Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para kazanmalı”

Antalya Tarım Konseyi’nin düzenlediği toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, “Oku ve kurtul” ile büyüyen bir nesil olduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak gençler için sosyal statüde ikinci, üçüncü sınıfta kalmak anlamına geliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın iyi para kazanması lazım. Tarımın birçok sektörden daha fazla para kazanması lazım ki gençler tarım ve hayvancılık yapsın” dedi.

Başkanlığını Antalya Ticaret Borsası’nın yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi (ATAK), online düzenlediği toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı bir araya getirdi. Toplantıya, ATAK ve ATB Başkanı Ali Çandır, ATAK İcra Kurulu Üyeleri ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin’in yanı sıra danışma kurulu üyeleri de katıldı.

“Avrupa standardında tarım ürünleri üretiyoruz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin başkenti Antalya’nın aynı zamanda tarım şehri olduğunu belirtti. Pandemi döneminde bitkisel ve hayvansal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Yazıcı, “Öncelik sağlık ve sağlık için iyi beslenmek gerekiyor. Antalya tarımı profesyonelce yapıyor. Avrupa standardında tarım ürünleri üretiyoruz. Çiftçimiz kaliteyi yakalamış durumda” diye konuştu.