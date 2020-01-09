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  4. Vali Yazıcı’dan "İdareciler günü mesajı"

Vali Yazıcı’dan "İdareciler günü mesajı"

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Yazıcı mesajında, ’Halkını Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ anlayışını yüreğinde hisseden, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen ve onların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Vali Yazıcı’dan "İdareciler günü mesajı"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Yazıcı mesajında, ’Halkını Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ anlayışını yüreğinde hisseden, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen ve onların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Mülki idare amirlerinin, ülkemizin milli birlik ve beraberliğinde, huzur ve güvenin temininde, eğitim, kültür ve sosyal kalkınmada önemli bir rol üstlendiklerini ifade eden Vali Yazıcı, insan odaklı kamu hizmetlerinin sunulmasında da yöneticilerin, vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla devletin temsilcisi olarak aktif bir görevde bulunduklarını söyledi.
Vali Yazıcı, "Mülkü İdare Amirleri vatandaşların her zaman yanında"
"Mülki idare amirleri olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadesini kullanan Vali Yazıcı, "Mülki idare amirlerimiz, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen görevlilerdir. Bu anlamda tüm görev yaptığımız yerlerde bütün arkadaşlarımız, vali yardımcısı arkadaşlarımız, kaymakamlarımız bu hassasiyetle görev yapmalıdırlar. Devletimizi temsil eden idarecilerimiz, devlet ile vatandaşlarımız arasındaki bağları güçlendirme görevini üstlenmişlerdir. Ülkemizin yarınlara daha güçlü bir ülke olarak girmesine katkı sağlayacak şekilde çalışmalıyız. Vatandaşlarımızın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini temin etmek, ihtiyaçlarını, zamanında, onları rahatsız etmeden giderebilmek ve devletimizin şefkatini, hoşgörüsünü ve adaletini kendilerine hissettirmek en önemli vazifemizdir. Mülki idare amirleri olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.
10 Ocak İdareciler Günü’nü kutlayan Vali Yazıcı,"2020 yılının 2019 yılına oranla hem Balıkesir için hem ülkemiz hem de dünya için daha iyi bir yıl olmasını diliyor, mensubu olmaktan onur duyduğum bu özverili mesleği fedakarca yürüten Mülki İdare Amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, bu mesleğe emeği geçmiş büyüklerimizi, Derik Kaymakamlığı görevini ifa ederken görevi başında bölücü ve yıkıcı hainler tarafından şehit edilen Yiğit Kardeşimiz Muhammed Fatih Safitürk Kaymakamımızı ve ebediyete intikal eden bütün idarecilerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Dinç Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
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