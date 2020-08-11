Vali Yırık’dan Covid-19 denetimi

19) denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Erkaya Yırık, bir alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yırık, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.

Uygulanan denetimler kapsamında incelemelerde bulunduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Bugün geldiğimiz noktada kontrollü hayatın en önemli üç unsuru, temizlik, maske ve mesafe. Bu kurallara riayet edilmesi maksadıyla geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tüm illere genelge göndermişti. ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ prensibiyle sahadaki görünürlülüğü arttırmak ve vatandaşlarımızı, esnaflarımızı bilinçlendirmek maksadıyla bu ziyaretleri yaptık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Covid-19 salgınının son günlerde artması neticesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarını tekrar hatırlatmak için buradayız” dedi.

Kontrollü sosyal hayatın gerekliliklerine değinen Vali Yırık, “Bu gereklikler, temizlik, maske ve mesafedir. Bunlar geldiğimiz noktada son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın çok gerekmedikçe, ihtiyaç hasıl olmadıkça dışarıya çıkmamasını, sosyal hayatını mütemadiyen kontrol etmesini istirham ediyoruz. Özellikle düğün, nişan, kına ve benzeri törenlerde vatandaşlarımızın bu kurallara azami riayet etmesini istiyoruz. Bununla birlikte asker uğurlamalarında yine eskiden olduğu gibi toplu bir şekilde insanlarımızın, gençlerimizin bir arada olmasının büyük bir risk oluşturduğunu tekrar ifade ediyoruz” diye konuştu.

