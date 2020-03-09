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Van, ASRİAD ile dünyaya açılıyor

VAN HABERLERİ  | 09.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ‘ASRİAD AVM’ internet sitesi ile Van’da üretilen ürünleri dünya pazarına sunacak.Genel merkezi İstanbul’da bulunan ve geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla Van’da şubesini açan ASRİAD, Van’ın ürünlerini dünyaya pazarlamaya hazırlanıyor.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ‘ASRİAD AVM’ internet sitesi ile Van’da üretilen ürünleri dünya pazarına sunacak.
Genel merkezi İstanbul’da bulunan ve geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla Van’da şubesini açan ASRİAD, Van’ın ürünlerini dünyaya pazarlamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, yapımı tamamlanan ‘ASRİAD AVM (http://www.asriad.org.tr/avm)’ sitesi ile Vanlı firmaların artık dünya pazarında yer alacağını ifade etti. ASRİAD AVM’nin gerçekleştirecekleri büyük projelerinden biri olduğunu dile getiren Han, “Genel merkezimiz, bu siteyi ülke genelinde üretilen tüm ürünleri, dünyaya pazarlama imkanı sunmak için kurdu. Sitemiz tamamen yapay zekayla çalışmakta ve 72 dile anında çevrilmektedir. Örneğin Van’da üretilen ya da pazarlanan bir ürünü, biz bu siteye yüklediğimizde; anında 170’e aşkın ülkede, o ülkenin para birimi ve diliyle yayınlanabilecek ve sipariş edilebilecek. Bu sitenin yapımı büyük bir maliyetle oluşturuldu ve ülkemizin ihracatına yönelik hizmete sunuldu” dedi.
ASRİAD üyesi olan tüm işletmelerin siteden ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğinin altını çizen Han, “ASRİAD, ‘Önce Nitelik’ sloganıyla bu şehre birçok şey katacak. Böylece içerisinde bulunduğumuz bu buhranlı dönemi, ekonomiye katacağımız imkanlarla geride bırakmış olacağız. Bu kapsamda Vanlı tüm üyelerimizin bu sitemizden faydalanmalarını istiyoruz. Sitemizin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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