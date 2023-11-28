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Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

28.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Van’ın yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Van’da 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda vatandaşın yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ riskine karşı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılıyor. Dün etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı ulaşıma kapatılan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı kapatılan Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi’de ulaşıma açıldı.

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