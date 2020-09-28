YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran’daki asfalt çalışmalarını tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran’daki asfalt çalışmalarını tamamladı

VAN HABERLERİ  | 28.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını bir bir tamamlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.
Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca zor bir coğrafyaya sahip olan Çaldıran ilçesinde de 12.6 kilometrelik 5 mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Asfalt sezonu bitmeden tamamlanan çalışmalarla Yeniyaka, Zülfübudak, Güngören, Çubuklu ve Üçgözler mahalle grup yollarında çizgi çalışması da yapılarak yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi.
İlçede ayrıca 2020 yol çalışmaları kapsamında belediyenin iş gücü ile Kaşım, Osmanlı, Sungur, Çilli, Yücelen, Soğuksu, Aşağı ve Yukarı Kuyucak mahalle yolları ve çok sayıda mahallenin arazi yollarında stabilize, reglaj ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.
Çaldıran ilçesinde yol ve asfalt çalışmaları noktasında yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, mahalle ve arazi yollarında gerçekleştirdikleri çalışmaları da sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
05:53
Öğle
12:02
İkindi
15:23
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Van Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Sera Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.