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Van Büyükşehir Belediyesi esnafa maske dağıttı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.Van Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı toplu yaşam alanlarındaki dezenfekte ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.
Van Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı toplu yaşam alanlarındaki dezenfekte ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de kent genelindeki fırın, lokanta, market ve gıda temininde bulunan iş yerlerine denetim yaptı. Ekipler, yapılan denetimlerin ardından da esnafa maske ve eldiven dağıttı.
Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, maske ve eldiven dağıtımı için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Yıldız Eczanesi
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