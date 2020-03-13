Van Büyükşehir Belediyesi ‘Fotomaraton’ düzenliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ’Tarih ve Doğa Seni Çağırıyor’ temasıyla ödüllü ‘Fotomaraton’ düzenleyecek. Kentin fotoğraf sanatının görsel gücüyle tanıtımına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerini ön plana çıkarak görsel hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan maraton 4 Haziran Perşembe günü saat 07.00’da Şişli Öğretmen Evi’nde kayıtların yapılması ile başlayacak ve 7 Haziran Pazar günü saat 18.00’a kadar devam edecek. Maratonun sona ermesiyle birlikte 7 Haziran Pazar günü saat 20.00’da seçici kurul toplanacak ve sonuçlar 8 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek. Sayısal (digital) renkli kategoride düzenlenecek olan maratona katılacak fotoğrafların, Van sınırları içinde program içinde belirtilen (4-5-6-7 Haziran 2020) tarihlerinde çekilmiş olması gerekir. Her bir yarışmacı, yarışmaya 5 adet renkli dijital fotoğraf ile katılabilecek. Ayrıca fotoğrafların taşınır bellek ile elden teslim edilmesi, fotoğraflar üzerinde herhangi bir işlem ve düzenleme (photoshop vb.) yapılmaması ve fotoğrafların çekildiği haliyle (Raw + Jpeg ) olarak teslim edilmesi gibi şartlar yer alıyor.

“İşte ödüller”

Van Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ve Drone Özel Ödülünün de yer aldığı maratonda birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, VBB özel ödülü 4 bin TL, 3 mansiyon ödülü 3 bin TL, Drone özel ödülü 2 bin TL ve 50 Adet sergileme ödülü ise 500 TL olarak belirlendi.

“Seçici kurul üyeleri belli oldu

Birbirinden ünlü fotoğraf sanatçılarının yer aldığı 11 kişilik seçici kurul üyeleri belirlendi. Üyeler; Ali İhsan Öztürk, Ali Dağer, Murat Cacim, Murat Doğan, Mehmet Aslan, Seyit Konyalı, Kenan Nihat Elçi, Oktay Subaşı gibi fotoğraf sanatçılarının yanı sıra, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu ile Van Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve aynı zamanda Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç de yer alıyor. Foto maratona seçici kurul üyeleri, düzenleme kurul üyeleri, yarışma sekreterleri ve bu kişilerin birinci derecede yakınları ile düzenleme kurulunca organizasyonda görevlendirilecek kişiler katılamazken, birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) HDR (High Dynamic Range) ve cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar da kabul edilmeyecek. Van Fotomaraton’u ile ilgili detaylı bilgiler Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi www.van.bel.tr adresinden de ayrıca yayınlanacaktır.

