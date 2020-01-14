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  4. Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı

Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı

VAN HABERLERİ  | 14.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca belediye personellerinin genel ilk yardım bilgilerine sahip olması için bir eğitim programı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca belediye personellerinin genel ilk yardım bilgilerine sahip olması için bir eğitim programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular teorik ve uygulamalı gösterildi.
Eğitimlerin ardından kursu başarıyla tamamlayan personelleri tek tek tebrik ederek başarı belgelerini veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, yıl içerisinde ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

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