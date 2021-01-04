Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadele ile birçok belediyeye örnek olurken, sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla da yeni rekorlara imza attı.

2020 yılında korona virüs başta olmak üzere sağlık alanında gösterdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, birçok büyükşehir ve ilçe belediyesine de örnek oldu. Geçen yıl korona virüse karşı mücadelede başarılı sonuçlar alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 200 personelle şehrin tamamına hitap etti. Ekipler tarafından okullar, camiler, duraklar, hastaneler, eczaneler, taksi durakları, ATM’ler, berberler, toplu taşıma araçları gibi birçok alan dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında 5 bin 400 litre dezenfektan kullanırken, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz 2 bin 400 litre dezenfektan ve 145 bin adet maske dağıtıldı. İl genelinde yapılan çalışmalarda 38 araç, 20 mistblower, 18 PLV

