Van Büyükşehir Belediyesinden esnaf ve vatandaşa bayrak

Van Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler başta Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere Kazım Karabekir, Sıhke, İskele ve İki Nisan caddelerinde bulunan iş yerleri ve konutları tek tek dolaşarak bayrak hediye etti.

Zafer Bayramı sevincine ortak olunması amacıyla dağıtılan bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür edip Türk bayraklarını iş yerleri ve evlerine astılar.

