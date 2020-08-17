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Van büyükşehir, ticari potansiyeli olan alanları asfaltlıyor

VAN HABERLERİ  | 17.08.2020 13:26 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Sitesi ve Gar Müdürlüğü yerleşkesini asfaltladı.Van Büyükşehir Belediyesi kentte ticari potansiyeli olan ve meslek gruplarının yer aldığı iş alanlarında başlattığı yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Sitesi ve Gar Müdürlüğü yerleşkesini asfaltladı.
Van Büyükşehir Belediyesi kentte ticari potansiyeli olan ve meslek gruplarının yer aldığı iş alanlarında başlattığı yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından daha önce yapılan Oto Sanayi Sitesi, Canlı Hayvan Pazarı, Biriketçiler Sitesi ve Samancılar Sitesi’nin ardından şimdi de Tuşba ilçesinde bulunan Marangozlar Sitesi ile Gar Müdürlüğü yerleşkesi asfaltlandı. Geceli gündüzlü yapılan çalışmalarla dolgu, reglaj ve sıcak asfaltı yapılan ticari alanlar daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşurken, buralarda hizmet veren esnaf ise yürütülen çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

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