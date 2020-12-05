YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir, yasakta ilaçlama çalışması yaptı

Van Büyükşehir, yasakta ilaçlama çalışması yaptı

VAN HABERLERİ  | 05.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek kent genelindeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.Tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek kent genelindeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yasak ile birlikte boş kalan cadde, park, banka ATM’leri, otobüs durakları ve çocuk oyun alanları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri tek tek ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar bugün ve yarın yoğun bir şekilde devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
07:02
Öğle
12:02
İkindi
14:31
Akşam
16:52
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Cadde Eczanesi
Tusba
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.