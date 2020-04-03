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Van Emniyet Müdürlüğünden ‘korona virüsü’ dolandırıcılarına karşı uyarı

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden salgınla ilgili artan siber dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğü, "Korona virüsü salgınından sonra artan siber dolandırıcılara dikkat.

Van Emniyet Müdürlüğünden ‘korona virüsü’ dolandırıcılarına karşı uyarı

Van İl Emniyet Müdürlüğü, korona virüs dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.
Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden salgınla ilgili artan siber dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğü, "Korona virüsü salgınından sonra artan siber dolandırıcılara dikkat. Salgın konusunda sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alın, sosyal medyada dolaşan provakatif paylaşımları yayarak siber suçlara ortak olmayın. İkametinize gelerek maaşınızı teslim etmek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenleri 112, 155 ve 156 hatlarına ihbar edin” denildi.

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Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
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