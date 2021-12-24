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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

24.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta eğimli bölgeler için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis, akşama kadar da Hakkari çevreleri aralıklı kar yağışlı olacak.

Bölgede ayrıca buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Hakkari'de 3, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 7 derece ölçülmesi bekleniyor.

Eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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