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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

26.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölge illerinde etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 49 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 32 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 20 yerleşim yeri yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

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