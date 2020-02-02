Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 954 yol yerleşim biriminin yolu açıldı

Önceki gün kapanan 307 köy ve mezra yolundan 200'ünü açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de merkez ve ilçelerde kar, tipi ve çığ nedeniyle 30 köy ve 77 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 221 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezinde cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek, şehir dışına taşıyor.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 200 köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirtti.

400 yolun açıldığını, kalan bölgelerde de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Kentte kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, ilçede etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu. Mezarlığa gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 238'ini ulaşıma açtıklarını söyledi.