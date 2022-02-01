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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

01.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ile Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından 14 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 19 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, mağduriyet yaşanmaması için yolların en kısa sürede açılacağını kaydetti.

- Muş ve Hakkari

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kapalı 4 köy yolunun kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş-Bitlis kara yolunda etkili sis nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ilçesine bağlı 4 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

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