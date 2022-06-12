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Van-İran sınırında düzensiz göçe karşı güvenlik önlemleri üst seviyede

12.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde sağlandığı hudut hattında bu yıl 47 bin 403 düzensiz göçmen sınırı geçmeye çalışırken engellendi, kentteki operasyonlarda 6 bin 805 göçmen yakalandı - Sınır boyunca ihale edilen 295 kilometrelik duvar inşaatının 40 kilometresi tamamlandı, 233 kilometre hendek kazıldı, 173 optik kule inşa edildi

MESUT VAROL - Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek için Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da çeşitli önlemler alan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol ediyor.

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetlere anında müdahalede bulunuyor.

Hudut hattı ve gerisinde komandolar, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları 7/24 görev alırken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de tekne ve botlarla göçmen kaçakçılığının önlenmesi için Van Gölü'nde denetim yapıyor.

- 40 kilometrelik duvar tamamlandı, 233 kilometre hendek kazıldı

İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında ihale edilen 295 kilometrelik duvarın inşaatının 40 kilometresi tamamlandı, beş yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 233 kilometre hendek kazıldı.

Güvenlik duvarı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği hudut hattında haberleşme ve gözetleme olmak üzere 173 optik kule tamamlandı, duvarın inşa edileceği güzergahta 22 mayınlı alan temizlendi. Duvar örme çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi için güvenlik güçlerince mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.

Alınan tedbirler sayesinde bu yıl 47 bin 403 göçmenin sınırı geçmesi engellendi. Kent genelinde 904 olaya müdahalede bulunan güvenlik güçleri, 6 bin 805 göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilip yakalanan 887 organizatörden 297'si tutuklandı, 368 araca el konuldu, göçmenlerin saklandığı 166 metruk yapı yıkıldı.

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