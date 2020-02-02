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Van polisinden kış uygulaması

VAN HABERLERİ  | 02.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehirlerarası karayollarında ve terminallerde yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde hizmet veren taşıtlar üzerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehirlerarası karayollarında ve terminallerde yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde hizmet veren taşıtlar üzerinde denetim yapıldığı belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak ve bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Erciş ve Bitlis karayolları üzerinde ve şehirlerarası otobüs terminalinin çıkışında şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri gibi denetim gerçekleştirildi. Açıklamada, “Van Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarını azaltmaya yönelik olarak aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız” denildi.

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Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
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Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
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