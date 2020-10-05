YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valisi Bilmez, yeni prestij caddeyi inceledi

Van Valisi Bilmez, yeni prestij caddeyi inceledi

VAN HABERLERİ  | 05.10.2020 17:58 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde projeleri kapsamında yeni imajına kavuşan Milli Egemenlik Caddesi’ndeki son yenileme çalışmalarını inceledi.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez’in talimatıyla Milli Egemenlik Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde projeleri kapsamında yeni imajına kavuşan Milli Egemenlik Caddesi’ndeki son yenileme çalışmalarını inceledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez’in talimatıyla Milli Egemenlik Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Cadde ışıklandırma, refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla yeni imajına kavuştu. Son olarak asfalt çalışmalarının da son bulduğu caddedeki çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Milli Egemenlik Caddesinin prestij cadde haline geldiğini belirtti. Vanlıların en güzel hizmetlere layık olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Caddenin kaldırımları, orta refüj, asfalt ve ışıklandırılması yeniden yapıldı. Biraz önce gezdik esnafın memnuniyetini de gördük. Maraş ve Cumhuriyet caddelerine sıkışan kentimizi çıkarıp, merkezdeki her bir caddemizi prestij hale getirmeyi hedefliyoruz. Milli Egemenlik Caddesinin arka kısmındaki caddenin de kaldırımlarını yenileyip, asfaltını da kendi imkanımızla yapacağız. Kışla yoluna giden, Cumhuriyet Caddesinin devamı olan yolumuz da bitmek üzeredir. Bu caddemiz de prestij cadde haline gelecek. Vanlılar her şeye layıktır. İmkanlarımızı en ince elekten geçirerek Vanlılara azami fayda sağlamak ve yaşanabilir bir kent kılmak için çaba gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caddemiz tüm Vanlılara hayırlı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Van Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:00
İkindi
15:16
Akşam
17:51
Yatsı
19:07

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.