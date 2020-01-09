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  4. Van ve Bitlis'te 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Van ve Bitlis'te 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde 15 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent merkezi ve ilçelere bağlı 3 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildiren Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

- Bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor

Muş'ta kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle köylerde yaşam zorlaşırken, Ulukaya ve Yörecik köyleri arasından geçen Murat Nehri'nde güzel görüntüler oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Hakkari'de, Merga Bütan Kayak Merkezindeki Kayak Evi ile bazı evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 3, Bitlis'te sıfır, Hakkari ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması öngörülüyor.

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Kapalı yol Kar Yağışı Van

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Ipekyolu
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Ipekyolu
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Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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