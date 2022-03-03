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Van ve Bitlis'teki iki ilçede eğitime kar engeli

03.03.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Bitlis'teki iki ilçede eğitime kar engeli

VAN/BİTLİS (AA) - Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:23
İkindi
15:35
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Cuma

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Yavuz Eczanesi
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