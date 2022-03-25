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Van ve Şırnak'taki terör operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Şırnak'taki terör operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı

Van merkezli iki ilde yürütülen terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi ve terör faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 15 Mart'ta Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Van ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi.

Van merkezli operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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