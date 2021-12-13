Van'da 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, arazide 102 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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