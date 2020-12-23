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Van’da 372 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN HABERLERİ  | 23.12.2020 09:26 | Son Güncelleme

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 70, Başkale’de 22, Çaldıran’da 44, Çatak’ta 124, Erciş’te 12, Gürpınar’da 30, İpekyolu’nda 5, Muradiye 60, Tuşba ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 373 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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