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Van’da 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

19.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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