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Van’da 63 kaçak göçmen yakalandı

VAN HABERLERİ  | 12.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 63 kaçak göçmen yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 63 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan minibüsün durumundan şüphelenilmesi üzerine minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada; 27 Afganistan, 29 Pakistan, 7 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 63 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Ö. hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan tutuklanırken göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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