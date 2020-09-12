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Van'da 63 yabancı uyruklu yakalandı

DÜZCE HABERLERİ  | 12.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Van'da 63 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 63 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erçek Mahallesi'nde devriye sırasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Kontrollerde 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 27 Afganistan, 29 Pakistan ve 7 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.Ö, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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