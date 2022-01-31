Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde sahte pasaportlarla yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine iki ticari taksiyi durdurdu.

Kontrollerde araçlarda bulunan 8 Afganistan uyruklunun yurda sahte pasaportlarla girdikleri tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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