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Van’da abdesthaneler korona virüsüne karşı ilaçlandı

VAN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı Van Büyükşehir Belediyesi, salgının komşu ülke İran’da da tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kentteki tedbirlerini daha da arttırdı.

Van’da korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı Van Büyükşehir Belediyesi, salgının komşu ülke İran’da da tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kentteki tedbirlerini daha da arttırdı. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarında çalışmalarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler, son olarak kent merkezindeki büyük camiler de çalışma yaptı. Camilerin lavabo ve abdest alma noktalarında özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemleri uygulayan ekipler, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor.
Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yaptıklarını ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, ilaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.
Allahverdi, "Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda, Van Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da sabah erken saatlerde özellikle korona virüs ve diğer tüm bakterilere karşı merkezde bulunan tüm büyük camilerde lavabo ve abdest alma kısımlarında ilaçlamamız devam ediyor. Okullarımız, Göç İdaresi, toplu taşıma araçları gibi tüm toplu yaşam alanlarında bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" diye konuştu.

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