Van’da çalıntı 3 otomobil ele geçirildi, 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 2 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet fişek ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 18 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilmiştir” denildi.

