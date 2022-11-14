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Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı

14.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 24 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 32 yıl hapis cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 960 TL, 200 Amerikan doları ve bir miktar İran riyali, 1 adet bıçak, 1 adet oyun konsolu, 2 adet cep telefonu, 3 adet cüzdan ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçuna karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 14 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 10 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet telefon, 2 bin 450 TL nakit para, 1 adet kurusıkı tabanca, 63 adet dolu fişek ele geçirilmiştir” denildi.

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