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Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

24.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

Van’ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kargalı Mahallesi'nde, Ferit Gözütok'un kullandığı forklift devrildi.

Aracın altında kalan sürücü Gözütok, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözütok'un cenazesi, ambulansla Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Van Özalp forklift

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