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Van'da el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü ele geçirildi

18.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 55 tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve kablolar ile çeşitli malzemeler bulundu

Van'da Tendürek Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenekler, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü, 55 tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 Ağustos'ta Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve kablolar, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 10 akü, 55 tüp, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tendürek Dağı Van terör operasyonu

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